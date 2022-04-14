Ctrl (CTRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ctrl (CTRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ctrl (CTRL) Information Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Officiel hjemmeside: https://ctrl.xyz

Ctrl (CTRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ctrl (CTRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Samlet udbud $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Cirkulerende forsyning $ 207.83M $ 207.83M $ 207.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Alle tiders Høj: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Alle tiders Lav: $ 0.00660745 $ 0.00660745 $ 0.00660745 Nuværende pris: $ 0.02317719 $ 0.02317719 $ 0.02317719 Få mere at vide om Ctrl (CTRL) pris

Ctrl (CTRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ctrl (CTRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTRL's tokenomics, kan du udforske CTRL tokens live-pris!

CTRL Prisprediktion Vil du vide, hvor CTRL måske er på vej hen? Vores CTRL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTRL Tokens prisprediktion nu!

