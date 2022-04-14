CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoHog (HOGSCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoHog (HOGSCOIN) Information CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential! Officiel hjemmeside: https://hogscoin.com/ Hvidbog: https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf Køb HOGSCOIN nu!

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoHog (HOGSCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.83K $ 224.83K $ 224.83K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 701.05M $ 701.05M $ 701.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 320.70K $ 320.70K $ 320.70K Alle tiders Høj: $ 0.00238265 $ 0.00238265 $ 0.00238265 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0003207 $ 0.0003207 $ 0.0003207 Få mere at vide om CryptoHog (HOGSCOIN) pris

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoHog (HOGSCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOGSCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOGSCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOGSCOIN's tokenomics, kan du udforske HOGSCOIN tokens live-pris!

