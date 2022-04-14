CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CryptoHog (HOGSCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CryptoHog (HOGSCOIN) Information

CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!

Officiel hjemmeside:
https://hogscoin.com/
Hvidbog:
https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoHog (HOGSCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 224.83K
$ 224.83K$ 224.83K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 701.05M
$ 701.05M$ 701.05M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 320.70K
$ 320.70K$ 320.70K
Alle tiders Høj:
$ 0.00238265
$ 0.00238265$ 0.00238265
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0003207
$ 0.0003207$ 0.0003207

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CryptoHog (HOGSCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HOGSCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HOGSCOIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HOGSCOIN's tokenomics, kan du udforske HOGSCOIN tokens live-pris!

HOGSCOIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor HOGSCOIN måske er på vej hen? Vores HOGSCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.