Crypto Bro (LARRY) Information This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Officiel hjemmeside: http://cryptobro.lol/ Køb LARRY nu!

Crypto Bro (LARRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypto Bro (LARRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Samlet udbud $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M Cirkulerende forsyning $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Alle tiders Høj: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Crypto Bro (LARRY) pris

Crypto Bro (LARRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypto Bro (LARRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LARRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LARRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LARRY's tokenomics, kan du udforske LARRY tokens live-pris!

