Crying Cat (CRYING) Information This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Officiel hjemmeside: https://cryingcats.xyz/ Køb CRYING nu!

Crying Cat (CRYING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crying Cat (CRYING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 247.74K $ 247.74K $ 247.74K Samlet udbud $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Cirkulerende forsyning $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 247.74K $ 247.74K $ 247.74K Alle tiders Høj: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025851 $ 0.00025851 $ 0.00025851 Få mere at vide om Crying Cat (CRYING) pris

Crying Cat (CRYING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crying Cat (CRYING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRYING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRYING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRYING's tokenomics, kan du udforske CRYING tokens live-pris!

