CrowdSwap (CROWD) Information CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Officiel hjemmeside: https://crowdswap.org/ Hvidbog: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Køb CROWD nu!

CrowdSwap (CROWD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CrowdSwap (CROWD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 704.41K $ 704.41K $ 704.41K Samlet udbud $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Cirkulerende forsyning $ 362.87M $ 362.87M $ 362.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00194178 $ 0.00194178 $ 0.00194178 Få mere at vide om CrowdSwap (CROWD) pris

CrowdSwap (CROWD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CrowdSwap (CROWD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROWD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROWD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROWD's tokenomics, kan du udforske CROWD tokens live-pris!

