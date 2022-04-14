Cronos ID (CROID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cronos ID (CROID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cronos ID (CROID) Information Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID's native and governance token to be utilised in Cronos ID's broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Officiel hjemmeside: https://cronosid.xyz/

Cronos ID (CROID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cronos ID (CROID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Samlet udbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 158.46M $ 158.46M $ 158.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.64M $ 26.64M $ 26.64M Alle tiders Høj: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 Alle tiders Lav: $ 0.02541626 $ 0.02541626 $ 0.02541626 Nuværende pris: $ 0.02662939 $ 0.02662939 $ 0.02662939 Få mere at vide om Cronos ID (CROID) pris

Cronos ID (CROID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cronos ID (CROID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROID's tokenomics, kan du udforske CROID tokens live-pris!

