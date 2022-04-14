Credefi (CREDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Credefi (CREDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Credefi (CREDI) Information Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Officiel hjemmeside: https://www.credefi.io/

Credefi (CREDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Credefi (CREDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.85M Samlet udbud $ 948.57M Cirkulerende forsyning $ 748.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.88M Alle tiders Høj: $ 0.317732 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00514309

Credefi (CREDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Credefi (CREDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CREDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CREDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CREDI's tokenomics, kan du udforske CREDI tokens live-pris!

