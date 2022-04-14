Credefi (CREDI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Credefi (CREDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Credefi (CREDI) Information

Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.

Officiel hjemmeside:
https://www.credefi.io/

Credefi (CREDI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Credefi (CREDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.85M
Samlet udbud
$ 948.57M
Cirkulerende forsyning
$ 748.57M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.88M
Alle tiders Høj:
$ 0.317732
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00514309
Credefi (CREDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Credefi (CREDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CREDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CREDI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CREDI's tokenomics, kan du udforske CREDI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.