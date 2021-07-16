Cosanta (COSA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cosanta (COSA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cosanta (COSA) Information What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What's next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Officiel hjemmeside: https://cosanta.net/ Hvidbog: https://cosanta.net/en#about

Cosanta (COSA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cosanta (COSA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 946.11K $ 946.11K $ 946.11K Samlet udbud $ 346.07K $ 346.07K $ 346.07K Cirkulerende forsyning $ 346.07K $ 346.07K $ 346.07K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 946.11K $ 946.11K $ 946.11K Alle tiders Høj: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Alle tiders Lav: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Nuværende pris: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Få mere at vide om Cosanta (COSA) pris

Cosanta (COSA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cosanta (COSA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COSA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COSA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COSA's tokenomics, kan du udforske COSA tokens live-pris!

