Cortex (CX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cortex (CX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cortex (CX) Information Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Officiel hjemmeside: https://cortexprotocol.com/ Køb CX nu!

Cortex (CX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cortex (CX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.77M $ 29.77M $ 29.77M Samlet udbud $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Cirkulerende forsyning $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.51M $ 40.51M $ 40.51M Alle tiders Høj: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 Alle tiders Lav: $ 0.01071927 $ 0.01071927 $ 0.01071927 Nuværende pris: $ 0.02459997 $ 0.02459997 $ 0.02459997 Få mere at vide om Cortex (CX) pris

Cortex (CX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cortex (CX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CX's tokenomics, kan du udforske CX tokens live-pris!

CX Prisprediktion Vil du vide, hvor CX måske er på vej hen? Vores CX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!