Cope (COPE) Information COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2. Officiel hjemmeside: https://www.unlimitedcope.com/ Køb COPE nu!

Cope (COPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cope (COPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.68K $ 71.68K $ 71.68K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.12K $ 185.12K $ 185.12K Alle tiders Høj: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Alle tiders Lav: $ 0.00304217 $ 0.00304217 $ 0.00304217 Nuværende pris: $ 0.00370233 $ 0.00370233 $ 0.00370233 Få mere at vide om Cope (COPE) pris

Cope (COPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cope (COPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COPE's tokenomics, kan du udforske COPE tokens live-pris!

