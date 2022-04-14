Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Conscious Token (CONSCIOUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Conscious Token (CONSCIOUS) Information In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Officiel hjemmeside: https://consciousness.care Køb CONSCIOUS nu!

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Conscious Token (CONSCIOUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 219.75M $ 219.75M $ 219.75M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 219.75M $ 219.75M $ 219.75M Alle tiders Høj: $ 0.231054 $ 0.231054 $ 0.231054 Alle tiders Lav: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 Nuværende pris: $ 0.219475 $ 0.219475 $ 0.219475 Få mere at vide om Conscious Token (CONSCIOUS) pris

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Conscious Token (CONSCIOUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONSCIOUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONSCIOUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONSCIOUS's tokenomics, kan du udforske CONSCIOUS tokens live-pris!

CONSCIOUS Prisprediktion Vil du vide, hvor CONSCIOUS måske er på vej hen? Vores CONSCIOUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CONSCIOUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!