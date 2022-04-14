Conceal (CCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Conceal (CCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Conceal (CCX) Information Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value. Officiel hjemmeside: https://conceal.network/ Køb CCX nu!

Conceal (CCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Conceal (CCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 117.05K $ 117.05K $ 117.05K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Alle tiders Høj: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Alle tiders Lav: $ 0.00403452 $ 0.00403452 $ 0.00403452 Nuværende pris: $ 0.00568856 $ 0.00568856 $ 0.00568856 Få mere at vide om Conceal (CCX) pris

Conceal (CCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Conceal (CCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCX's tokenomics, kan du udforske CCX tokens live-pris!

CCX Prisprediktion Vil du vide, hvor CCX måske er på vej hen? Vores CCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CCX Tokens prisprediktion nu!

