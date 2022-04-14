COAL (COAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i COAL (COAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COAL (COAL) Information COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics. Officiel hjemmeside: https://minechain.gg/ Køb COAL nu!

COAL (COAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COAL (COAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.94K $ 201.94K $ 201.94K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 201.94K $ 201.94K $ 201.94K Alle tiders Høj: $ 0.345779 $ 0.345779 $ 0.345779 Alle tiders Lav: $ 0.003365 $ 0.003365 $ 0.003365 Nuværende pris: $ 0.00961619 $ 0.00961619 $ 0.00961619 Få mere at vide om COAL (COAL) pris

COAL (COAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COAL (COAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COAL's tokenomics, kan du udforske COAL tokens live-pris!

