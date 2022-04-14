CMX Agent (CMX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CMX Agent (CMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
CMX Agent (CMX) Information

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

Officiel hjemmeside:
https://cmxagent.com
Hvidbog:
https://docs.cmxagent.com

CMX Agent (CMX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CMX Agent (CMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 281.85K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 902.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 312.22K
Alle tiders Høj:
$ 0.00467669
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00031302
CMX Agent (CMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CMX Agent (CMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CMX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CMX's tokenomics, kan du udforske CMX tokens live-pris!

CMX Prisprediktion

Vil du vide, hvor CMX måske er på vej hen? Vores CMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.


Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.