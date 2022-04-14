Cloak Network (CLOAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cloak Network (CLOAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cloak Network (CLOAK) Information HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you're surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it's community-powered, open, and resilient by design. Officiel hjemmeside: https://www.cloaknetwork.com

Cloak Network (CLOAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cloak Network (CLOAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 654.03K $ 654.03K $ 654.03K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 654.03K $ 654.03K $ 654.03K Alle tiders Høj: $ 0.0095339 $ 0.0095339 $ 0.0095339 Alle tiders Lav: $ 0.00141851 $ 0.00141851 $ 0.00141851 Nuværende pris: $ 0.00654028 $ 0.00654028 $ 0.00654028 Få mere at vide om Cloak Network (CLOAK) pris

Cloak Network (CLOAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cloak Network (CLOAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLOAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLOAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLOAK's tokenomics, kan du udforske CLOAK tokens live-pris!

