Circuits of Value (COVAL) Information Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Officiel hjemmeside: https://emblem.pro Køb COVAL nu!

Circuits of Value (COVAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Circuits of Value (COVAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.29M Samlet udbud $ 1.78B Cirkulerende forsyning $ 1.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.29M Alle tiders Høj: $ 0.250821 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00072244

Circuits of Value (COVAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Circuits of Value (COVAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COVAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COVAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COVAL's tokenomics, kan du udforske COVAL tokens live-pris!

COVAL Prisprediktion Vil du vide, hvor COVAL måske er på vej hen? Vores COVAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COVAL Tokens prisprediktion nu!

