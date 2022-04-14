chill ($CHILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i chill ($CHILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

chill ($CHILL) Information $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. Officiel hjemmeside: https://chillwhales.com Køb $CHILL nu!

chill ($CHILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for chill ($CHILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 215.57K $ 215.57K $ 215.57K Samlet udbud $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerende forsyning $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 215.57K $ 215.57K $ 215.57K Alle tiders Høj: $ 0.03881767 $ 0.03881767 $ 0.03881767 Alle tiders Lav: $ 0.00079152 $ 0.00079152 $ 0.00079152 Nuværende pris: $ 0.00513149 $ 0.00513149 $ 0.00513149 Få mere at vide om chill ($CHILL) pris

chill ($CHILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for chill ($CHILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CHILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CHILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CHILL's tokenomics, kan du udforske $CHILL tokens live-pris!

$CHILL Prisprediktion Vil du vide, hvor $CHILL måske er på vej hen? Vores $CHILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $CHILL Tokens prisprediktion nu!

