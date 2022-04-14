Charli3 (C3) Tokenomics Få vigtig indsigt i Charli3 (C3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Charli3 (C3) Information Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Officiel hjemmeside: https://charli3.io/ Hvidbog: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Køb C3 nu!

Charli3 (C3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Charli3 (C3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Alle tiders Høj: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.050351 $ 0.050351 $ 0.050351 Få mere at vide om Charli3 (C3) pris

Charli3 (C3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Charli3 (C3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal C3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange C3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår C3's tokenomics, kan du udforske C3 tokens live-pris!

