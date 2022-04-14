CatBread (CB) Tokenomics Få vigtig indsigt i CatBread (CB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CatBread (CB) Information Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens. Officiel hjemmeside: https://generator.thecatbread.com/ Køb CB nu!

CatBread (CB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CatBread (CB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Samlet udbud $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M Cirkulerende forsyning $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CatBread (CB) pris

CatBread (CB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CatBread (CB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CB's tokenomics, kan du udforske CB tokens live-pris!

