Capizen (CAPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Capizen (CAPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Capizen (CAPI) Information Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made. Officiel hjemmeside: https://capizen.io Køb CAPI nu!

Capizen (CAPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Capizen (CAPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.33K $ 35.33K $ 35.33K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.33K $ 35.33K $ 35.33K Alle tiders Høj: $ 0.0004196 $ 0.0004196 $ 0.0004196 Alle tiders Lav: $ 0.00002338 $ 0.00002338 $ 0.00002338 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Capizen (CAPI) pris

Capizen (CAPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Capizen (CAPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAPI's tokenomics, kan du udforske CAPI tokens live-pris!

CAPI Prisprediktion Vil du vide, hvor CAPI måske er på vej hen? Vores CAPI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAPI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!