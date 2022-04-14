BUU (BUU) Tokenomics Få vigtig indsigt i BUU (BUU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BUU (BUU) Information In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Officiel hjemmeside: https://buu.monster Køb BUU nu!

BUU (BUU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BUU (BUU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K Samlet udbud $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Cirkulerende forsyning $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K Alle tiders Høj: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017596 $ 0.00017596 $ 0.00017596 Få mere at vide om BUU (BUU) pris

BUU (BUU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BUU (BUU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUU's tokenomics, kan du udforske BUU tokens live-pris!

BUU Prisprediktion Vil du vide, hvor BUU måske er på vej hen? Vores BUU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!