Burt (BURT) Information Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Officiel hjemmeside: https://www.burtonkas.xyz/ Køb BURT nu!

Burt (BURT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Burt (BURT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 587.20K $ 587.20K $ 587.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 587.20K $ 587.20K $ 587.20K Alle tiders Høj: $ 0.0089153 $ 0.0089153 $ 0.0089153 Alle tiders Lav: $ 0.00020103 $ 0.00020103 $ 0.00020103 Nuværende pris: $ 0.00058349 $ 0.00058349 $ 0.00058349 Få mere at vide om Burt (BURT) pris

Burt (BURT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Burt (BURT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BURT's tokenomics, kan du udforske BURT tokens live-pris!

