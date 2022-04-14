BUGO (BUGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BUGO (BUGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BUGO (BUGO) Information BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control. Officiel hjemmeside: https://bugobear.xyz/ Køb BUGO nu!

BUGO (BUGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BUGO (BUGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Alle tiders Høj: $ 0.00264923 $ 0.00264923 $ 0.00264923 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00232893 $ 0.00232893 $ 0.00232893 Få mere at vide om BUGO (BUGO) pris

BUGO (BUGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BUGO (BUGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUGO's tokenomics, kan du udforske BUGO tokens live-pris!

