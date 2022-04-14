Bucket Token (BUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bucket Token (BUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bucket Token (BUT) Information Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Officiel hjemmeside: https://www.bucketprotocol.io/ Køb BUT nu!

Bucket Token (BUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bucket Token (BUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Alle tiders Høj: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Alle tiders Lav: $ 0.00508715 $ 0.00508715 $ 0.00508715 Nuværende pris: $ 0.00534812 $ 0.00534812 $ 0.00534812 Få mere at vide om Bucket Token (BUT) pris

Bucket Token (BUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bucket Token (BUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUT's tokenomics, kan du udforske BUT tokens live-pris!

BUT Prisprediktion Vil du vide, hvor BUT måske er på vej hen? Vores BUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUT Tokens prisprediktion nu!

