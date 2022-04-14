Brooder (BROOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brooder (BROOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brooder (BROOD) Information Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Officiel hjemmeside: https://www.brooder.tech/ Hvidbog: https://medium.com/brooder-tech/what-is-the-brooder-token-1c0da5e27805 Køb BROOD nu!

Brooder (BROOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brooder (BROOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.94K $ 13.94K $ 13.94K Samlet udbud $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Cirkulerende forsyning $ 921.07M $ 921.07M $ 921.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K Alle tiders Høj: $ 0.00418949 $ 0.00418949 $ 0.00418949 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Brooder (BROOD) pris

Brooder (BROOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brooder (BROOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROOD's tokenomics, kan du udforske BROOD tokens live-pris!

BROOD Prisprediktion Vil du vide, hvor BROOD måske er på vej hen? Vores BROOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BROOD Tokens prisprediktion nu!

