Bonsai Token (BONSAI) Information Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Officiel hjemmeside: https://onbons.ai Hvidbog: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Køb BONSAI nu!

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonsai Token (BONSAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 819.45K $ 819.45K $ 819.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 405.76M $ 405.76M $ 405.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Alle tiders Høj: $ 0.138541 $ 0.138541 $ 0.138541 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00201673 $ 0.00201673 $ 0.00201673 Få mere at vide om Bonsai Token (BONSAI) pris

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonsai Token (BONSAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONSAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONSAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONSAI's tokenomics, kan du udforske BONSAI tokens live-pris!

