Bonecoin (BONECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonecoin (BONECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonecoin (BONECOIN) Information BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Officiel hjemmeside: https://www.bonecoin.dev/ Hvidbog: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Køb BONECOIN nu!

Bonecoin (BONECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonecoin (BONECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 111.40K $ 111.40K $ 111.40K Samlet udbud $ 995.51M $ 995.51M $ 995.51M Cirkulerende forsyning $ 995.51M $ 995.51M $ 995.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 111.40K $ 111.40K $ 111.40K Alle tiders Høj: $ 0.00142734 $ 0.00142734 $ 0.00142734 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001119 $ 0.0001119 $ 0.0001119 Få mere at vide om Bonecoin (BONECOIN) pris

Bonecoin (BONECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonecoin (BONECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONECOIN's tokenomics, kan du udforske BONECOIN tokens live-pris!

BONECOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor BONECOIN måske er på vej hen? Vores BONECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BONECOIN Tokens prisprediktion nu!

