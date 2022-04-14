BLOX (BLOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BLOX (BLOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLOX (BLOX) Information Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world. Officiel hjemmeside: https://www.blox.pro/ Hvidbog: https://docs.blox.pro/ Køb BLOX nu!

BLOX (BLOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BLOX (BLOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.82K $ 77.82K $ 77.82K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 80.74M $ 80.74M $ 80.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 96.38K $ 96.38K $ 96.38K Alle tiders Høj: $ 0.153103 $ 0.153103 $ 0.153103 Alle tiders Lav: $ 0.00048486 $ 0.00048486 $ 0.00048486 Nuværende pris: $ 0.00096617 $ 0.00096617 $ 0.00096617 Få mere at vide om BLOX (BLOX) pris

BLOX (BLOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BLOX (BLOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOX's tokenomics, kan du udforske BLOX tokens live-pris!

