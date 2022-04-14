BlockCDN (BCDN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlockCDN (BCDN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.

BlockCDN (BCDN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlockCDN (BCDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.29K $ 56.29K $ 56.29K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.48K $ 162.48K $ 162.48K Alle tiders Høj: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 Alle tiders Lav: $ 0.00008231 $ 0.00008231 $ 0.00008231 Nuværende pris: $ 0.00016248 $ 0.00016248 $ 0.00016248

BlockCDN (BCDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlockCDN (BCDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCDN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

