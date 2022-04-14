BlockCDN (BCDN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BlockCDN (BCDN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
BlockCDN (BCDN) Information

BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.

Officiel hjemmeside:
http://www.blockcdn.org/
Hvidbog:
http://www.blockcdn.org/pdf.jsp

BlockCDN (BCDN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlockCDN (BCDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 56.29K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 346.45M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 162.48K
Alle tiders Høj:
$ 0.283911
Alle tiders Lav:
$ 0.00008231
Nuværende pris:
$ 0.00016248
BlockCDN (BCDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BlockCDN (BCDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BCDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BCDN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BCDN's tokenomics, kan du udforske BCDN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.