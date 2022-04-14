Blend (BLND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blend (BLND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blend (BLND) Information Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Officiel hjemmeside: https://www.blend.capital/ Hvidbog: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Køb BLND nu!

Blend (BLND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blend (BLND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Samlet udbud $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Cirkulerende forsyning $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Alle tiders Høj: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Alle tiders Lav: $ 0.03957851 $ 0.03957851 $ 0.03957851 Nuværende pris: $ 0.04245178 $ 0.04245178 $ 0.04245178 Få mere at vide om Blend (BLND) pris

Blend (BLND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blend (BLND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLND's tokenomics, kan du udforske BLND tokens live-pris!

