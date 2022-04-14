BITT (BITT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BITT (BITT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BITT (BITT) Information BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Officiel hjemmeside: https://www.bittoken.club/ Køb BITT nu!

BITT (BITT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BITT (BITT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28K $ 1.28K $ 1.28K Samlet udbud $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerende forsyning $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.54K $ 5.54K $ 5.54K Alle tiders Høj: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013198 $ 0.00013198 $ 0.00013198 Få mere at vide om BITT (BITT) pris

BITT (BITT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BITT (BITT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITT's tokenomics, kan du udforske BITT tokens live-pris!

