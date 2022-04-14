BitMart (BMX) Tokenomics

BitMart (BMX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BitMart (BMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

BitMart (BMX) Information

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Officiel hjemmeside:
https://www.bitmart.com/trade/en

BitMart (BMX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitMart (BMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 108.20M
$ 108.20M$ 108.20M
Samlet udbud
$ 639.41M
$ 639.41M$ 639.41M
Cirkulerende forsyning
$ 339.41M
$ 339.41M$ 339.41M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 203.83M
$ 203.83M$ 203.83M
Alle tiders Høj:
$ 0.619048
$ 0.619048$ 0.619048
Alle tiders Lav:
$ 0.00672692
$ 0.00672692$ 0.00672692
Nuværende pris:
$ 0.318697
$ 0.318697$ 0.318697

BitMart (BMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BitMart (BMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BMX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BMX's tokenomics, kan du udforske BMX tokens live-pris!

BMX Prisprediktion

Vil du vide, hvor BMX måske er på vej hen? Vores BMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.