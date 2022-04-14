BitMart (BMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitMart (BMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitMart (BMX) Information BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Officiel hjemmeside: https://www.bitmart.com/trade/en Køb BMX nu!

BitMart (BMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitMart (BMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.20M $ 108.20M $ 108.20M Samlet udbud $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Cirkulerende forsyning $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.83M $ 203.83M $ 203.83M Alle tiders Høj: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 Alle tiders Lav: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Nuværende pris: $ 0.318697 $ 0.318697 $ 0.318697 Få mere at vide om BitMart (BMX) pris

BitMart (BMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitMart (BMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMX's tokenomics, kan du udforske BMX tokens live-pris!

BMX Prisprediktion Vil du vide, hvor BMX måske er på vej hen? Vores BMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BMX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!