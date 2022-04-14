Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcointry Token (BTTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcointry Token (BTTY) Information This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Officiel hjemmeside: https://bitcointry.com Køb BTTY nu!

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcointry Token (BTTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 258.92K $ 258.92K $ 258.92K Alle tiders Høj: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00051869 $ 0.00051869 $ 0.00051869 Få mere at vide om Bitcointry Token (BTTY) pris

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcointry Token (BTTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTTY's tokenomics, kan du udforske BTTY tokens live-pris!

BTTY Prisprediktion Vil du vide, hvor BTTY måske er på vej hen? Vores BTTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTTY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!