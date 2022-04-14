Bit2Me (B2M) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bit2Me (B2M), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bit2Me (B2M) Information Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Officiel hjemmeside: https://bit2me.com/ Køb B2M nu!

Bit2Me (B2M) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bit2Me (B2M), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.13M $ 44.13M $ 44.13M Samlet udbud $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Cirkulerende forsyning $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.81M $ 73.81M $ 73.81M Alle tiders Høj: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.01492481 $ 0.01492481 $ 0.01492481 Få mere at vide om Bit2Me (B2M) pris

Bit2Me (B2M) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bit2Me (B2M) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B2M tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B2M tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B2M's tokenomics, kan du udforske B2M tokens live-pris!

B2M Prisprediktion Vil du vide, hvor B2M måske er på vej hen? Vores B2M prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se B2M Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!