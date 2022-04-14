Bismuth (BIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bismuth (BIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bismuth (BIS) Information Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Officiel hjemmeside: https://bismuthcoin.org Hvidbog: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf Køb BIS nu!

Bismuth (BIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bismuth (BIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 660.62K $ 660.62K $ 660.62K Samlet udbud $ 41.04M $ 41.04M $ 41.04M Cirkulerende forsyning $ 37.91M $ 37.91M $ 37.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 715.07K $ 715.07K $ 715.07K Alle tiders Høj: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 Alle tiders Lav: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 Nuværende pris: $ 0.01742399 $ 0.01742399 $ 0.01742399 Få mere at vide om Bismuth (BIS) pris

Bismuth (BIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bismuth (BIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIS's tokenomics, kan du udforske BIS tokens live-pris!

