Biaoqing (BIAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Biaoqing (BIAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Biaoqing (BIAO) Information Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new. Officiel hjemmeside: https://biaoqing.live/ Køb BIAO nu!

Biaoqing (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Biaoqing (BIAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 366.42K $ 366.42K $ 366.42K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 366.42K $ 366.42K $ 366.42K Alle tiders Høj: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036642 $ 0.00036642 $ 0.00036642 Få mere at vide om Biaoqing (BIAO) pris

Biaoqing (BIAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Biaoqing (BIAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIAO's tokenomics, kan du udforske BIAO tokens live-pris!

BIAO Prisprediktion Vil du vide, hvor BIAO måske er på vej hen? Vores BIAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIAO Tokens prisprediktion nu!

