BFG Token (BFG) Information BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Officiel hjemmeside: https://betfury.com Køb BFG nu!

BFG Token (BFG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BFG Token (BFG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Samlet udbud $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Cirkulerende forsyning $ 706.44M $ 706.44M $ 706.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.14M $ 53.14M $ 53.14M Alle tiders Høj: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Alle tiders Lav: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Nuværende pris: $ 0.01603336 $ 0.01603336 $ 0.01603336 Få mere at vide om BFG Token (BFG) pris

BFG Token (BFG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BFG Token (BFG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BFG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BFG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BFG's tokenomics, kan du udforske BFG tokens live-pris!

BFG Prisprediktion Vil du vide, hvor BFG måske er på vej hen? Vores BFG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BFG Tokens prisprediktion nu!

