BendDAO (BEND) Tokenomics Få vigtig indsigt i BendDAO (BEND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BendDAO (BEND) Information Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users. Officiel hjemmeside: https://www.benddao.xyz/ Køb BEND nu!

BendDAO (BEND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BendDAO (BEND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Alle tiders Høj: $ 0.127754 $ 0.127754 $ 0.127754 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00037537 $ 0.00037537 $ 0.00037537 Få mere at vide om BendDAO (BEND) pris

BendDAO (BEND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BendDAO (BEND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEND's tokenomics, kan du udforske BEND tokens live-pris!

BEND Prisprediktion Vil du vide, hvor BEND måske er på vej hen? Vores BEND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!