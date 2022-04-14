BattleFly (GFLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i BattleFly (GFLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BattleFly (GFLY) Information Officiel hjemmeside: https://play.battlefly.game/ Hvidbog: https://docs.battlefly.game Køb GFLY nu!

BattleFly (GFLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BattleFly (GFLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.58K $ 55.58K $ 55.58K Samlet udbud $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Cirkulerende forsyning $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.58K $ 55.58K $ 55.58K Alle tiders Høj: $ 9.24 $ 9.24 $ 9.24 Alle tiders Lav: $ 0.0067474 $ 0.0067474 $ 0.0067474 Nuværende pris: $ 0.0116272 $ 0.0116272 $ 0.0116272 Få mere at vide om BattleFly (GFLY) pris

BattleFly (GFLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BattleFly (GFLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GFLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GFLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GFLY's tokenomics, kan du udforske GFLY tokens live-pris!

GFLY Prisprediktion Vil du vide, hvor GFLY måske er på vej hen? Vores GFLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GFLY Tokens prisprediktion nu!

