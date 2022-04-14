BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics Få vigtig indsigt i BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Information Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Officiel hjemmeside: https://www.basehoundbot.com Køb $HOUND nu!

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.00K $ 84.00K $ 84.00K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 936.01M $ 936.01M $ 936.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.74K $ 89.74K $ 89.74K Alle tiders Høj: $ 0.00192998 $ 0.00192998 $ 0.00192998 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) pris

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HOUND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HOUND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HOUND's tokenomics, kan du udforske $HOUND tokens live-pris!

$HOUND Prisprediktion Vil du vide, hvor $HOUND måske er på vej hen? Vores $HOUND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $HOUND Tokens prisprediktion nu!

