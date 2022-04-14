BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics
Unveiling next-gen AI agents
They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.
These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.
Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.
Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $HOUND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $HOUND tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $HOUND's tokenomics, kan du udforske $HOUND tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.