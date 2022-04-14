Based Monsta (MONSTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Monsta (MONSTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Monsta (MONSTA) Information A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Officiel hjemmeside: https://basedmonsta.com Hvidbog: https://docs.monstacorp.com/ Køb MONSTA nu!

Based Monsta (MONSTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Monsta (MONSTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 867.92K $ 867.92K $ 867.92K Samlet udbud $ 9.63B $ 9.63B $ 9.63B Cirkulerende forsyning $ 9.07B $ 9.07B $ 9.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 922.02K $ 922.02K $ 922.02K Alle tiders Høj: $ 0.00013033 $ 0.00013033 $ 0.00013033 Alle tiders Lav: $ 0.00002284 $ 0.00002284 $ 0.00002284 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Based Monsta (MONSTA) pris

Based Monsta (MONSTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Monsta (MONSTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONSTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONSTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONSTA's tokenomics, kan du udforske MONSTA tokens live-pris!

MONSTA Prisprediktion Vil du vide, hvor MONSTA måske er på vej hen? Vores MONSTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONSTA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!