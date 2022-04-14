BaseCTO (CTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BaseCTO (CTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BaseCTO (CTO) Information Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network.​​ Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential.​ ​Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact. Officiel hjemmeside: https://www.basecto.fun/ Køb CTO nu!

BaseCTO (CTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaseCTO (CTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Samlet udbud $ 956.75M $ 956.75M $ 956.75M Cirkulerende forsyning $ 584.72M $ 584.72M $ 584.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.68K $ 44.68K $ 44.68K Alle tiders Høj: $ 0.0031371 $ 0.0031371 $ 0.0031371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BaseCTO (CTO) pris

BaseCTO (CTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BaseCTO (CTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTO's tokenomics, kan du udforske CTO tokens live-pris!

CTO Prisprediktion Vil du vide, hvor CTO måske er på vej hen? Vores CTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTO Tokens prisprediktion nu!

