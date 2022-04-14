BABA (BABA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BABA (BABA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BABA (BABA) Information BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe. Officiel hjemmeside: https://www.babatoken.com/ Hvidbog: https://www.babatoken.com/docs/whitepaper-v1.pdf Køb BABA nu!

BABA (BABA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BABA (BABA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.55K $ 60.55K $ 60.55K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.55K $ 60.55K $ 60.55K Alle tiders Høj: $ 0.01262577 $ 0.01262577 $ 0.01262577 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BABA (BABA) pris

BABA (BABA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BABA (BABA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABA's tokenomics, kan du udforske BABA tokens live-pris!

BABA Prisprediktion Vil du vide, hvor BABA måske er på vej hen? Vores BABA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!