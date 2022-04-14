Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Automatic Treasury Machine (ATM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Automatic Treasury Machine (ATM) Information ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Officiel hjemmeside: https://atmsolcoin.com/ Køb ATM nu!

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Automatic Treasury Machine (ATM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.76K $ 22.76K $ 22.76K Samlet udbud $ 996.75M $ 996.75M $ 996.75M Cirkulerende forsyning $ 996.75M $ 996.75M $ 996.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.76K $ 22.76K $ 22.76K Alle tiders Høj: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Automatic Treasury Machine (ATM) pris

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Automatic Treasury Machine (ATM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATM's tokenomics, kan du udforske ATM tokens live-pris!

