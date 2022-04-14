Audit (AUDIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Audit (AUDIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Audit (AUDIT) Information AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Officiel hjemmeside: https://www.auditone.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Køb AUDIT nu!

Audit (AUDIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Audit (AUDIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Alle tiders Høj: $ 0.082311 $ 0.082311 $ 0.082311 Alle tiders Lav: $ 0.01227347 $ 0.01227347 $ 0.01227347 Nuværende pris: $ 0.01558346 $ 0.01558346 $ 0.01558346 Få mere at vide om Audit (AUDIT) pris

Audit (AUDIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Audit (AUDIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUDIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUDIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUDIT's tokenomics, kan du udforske AUDIT tokens live-pris!

