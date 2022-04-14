Attention (ATTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Attention (ATTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Attention (ATTN) Information ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Officiel hjemmeside: https://www.attntoken.com/ Køb ATTN nu!

Attention (ATTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Attention (ATTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Alle tiders Høj: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 Alle tiders Lav: $ 0.00758379 $ 0.00758379 $ 0.00758379 Nuværende pris: $ 0.00778537 $ 0.00778537 $ 0.00778537 Få mere at vide om Attention (ATTN) pris

Attention (ATTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Attention (ATTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATTN's tokenomics, kan du udforske ATTN tokens live-pris!

