ASSAI (ASSAI) Information I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

automated trading based on actionable insights

high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain

ASSAI (ASSAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASSAI (ASSAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.38K $ 19.38K $ 19.38K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.38K $ 19.38K $ 19.38K Alle tiders Høj: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ASSAI (ASSAI) pris

ASSAI (ASSAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASSAI (ASSAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASSAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASSAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASSAI's tokenomics, kan du udforske ASSAI tokens live-pris!

