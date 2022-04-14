Agent Zero Token (A0T) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agent Zero Token (A0T), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agent Zero Token (A0T) Information Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it's an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Officiel hjemmeside: https://agent-zero.ai Hvidbog: https://agent-zero.ai/whitepaper.html

Agent Zero Token (A0T) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agent Zero Token (A0T), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Alle tiders Høj: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 Alle tiders Lav: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 Nuværende pris: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 Få mere at vide om Agent Zero Token (A0T) pris

Agent Zero Token (A0T) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agent Zero Token (A0T) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A0T tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A0T tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A0T's tokenomics, kan du udforske A0T tokens live-pris!

A0T Prisprediktion Vil du vide, hvor A0T måske er på vej hen? Vores A0T prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

