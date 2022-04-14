Aethernet (AETHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aethernet (AETHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aethernet (AETHER) Information an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta. Officiel hjemmeside: https://warpcast.com/aethernet Køb AETHER nu!

Aethernet (AETHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aethernet (AETHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.69K $ 64.69K $ 64.69K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.69K $ 64.69K $ 64.69K Alle tiders Høj: $ 0.00405951 $ 0.00405951 $ 0.00405951 Alle tiders Lav: $ 0.00002977 $ 0.00002977 $ 0.00002977 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aethernet (AETHER) pris

Aethernet (AETHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aethernet (AETHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AETHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AETHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AETHER's tokenomics, kan du udforske AETHER tokens live-pris!

AETHER Prisprediktion Vil du vide, hvor AETHER måske er på vej hen? Vores AETHER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AETHER Tokens prisprediktion nu!

