aether collective (AETHER) Tokenomics

aether collective (AETHER) Information Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Officiel hjemmeside: https://www.aetherframework.fun/ Hvidbog: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework Køb AETHER nu!

aether collective (AETHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for aether collective (AETHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.62K $ 50.62K $ 50.62K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 985.37M $ 985.37M $ 985.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.35K $ 51.35K $ 51.35K Alle tiders Høj: $ 0.0305496 $ 0.0305496 $ 0.0305496 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om aether collective (AETHER) pris

aether collective (AETHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for aether collective (AETHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AETHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AETHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AETHER's tokenomics, kan du udforske AETHER tokens live-pris!

